Майбутній радник Президента США виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні
Київ • УНН
Майк Волтц заявив про необхідність знизити призовний вік в Україні для стабілізації фронту. Зеленський натомість наголошує на першочерговій потребі у зброї, а не в людських ресурсах.
Майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України. Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу ABC News, повідомляє УНН.
Деталі
Одне з того, що ми будемо просити українців, це вирішення реальних проблем з людським ресурсом. Вік для призову зараз 26 років, а не 18. Я не думаю, що багато хто це розуміє. Вони могли б створити сотні тисяч нових солдатів. Тому, коли ми чуємо про проблеми з моральним станом, коли ми чуємо про проблеми на передовій, погляньте, якщо українці попросили весь світ бути повністю за демократію, ми маємо бути за демократію разом з ними. Вони дійсно воюють мужньо. Вони дійсно зайняли дуже благородну і тверду позицію. Але ми маємо побачити вирішення цих проблем з людськими ресурсами. Це не просто про боєприпаси, патрони чи написання нових чеків. Це про стабілізацію фронтових ліній, щоб ми могли перейти до якоїсь угоди
Доповнення
Президент України заявляв, що наразі стоїть питання потреби у зброї, а не людях. Зокрема, Зеленський нагадав про те, що в української армії досі є не укомплектовані "голі" бригади.
"Є брехнею". В ЦПД та Раді спростували інформацію про законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку24.12.24, 13:00 • 15499 переглядiв