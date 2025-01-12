Майбутній радник Президента США виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні

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Майк Волтц заявив про необхідність знизити призовний вік в Україні для стабілізації фронту. Зеленський натомість наголошує на першочерговій потребі у зброї, а не в людських ресурсах.

Майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України. Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

Одне з того, що ми будемо просити українців, це вирішення реальних проблем з людським ресурсом. Вік для призову зараз 26 років, а не 18. Я не думаю, що багато хто це розуміє. Вони могли б створити сотні тисяч нових солдатів. Тому, коли ми чуємо про проблеми з моральним станом, коли ми чуємо про проблеми на передовій, погляньте, якщо українці попросили весь світ бути повністю за демократію, ми маємо бути за демократію разом з ними. Вони дійсно воюють мужньо. Вони дійсно зайняли дуже благородну і тверду позицію. Але ми маємо побачити вирішення цих проблем з людськими ресурсами. Це не просто про боєприпаси, патрони чи написання нових чеків. Це про стабілізацію фронтових ліній, щоб ми могли перейти до якоїсь угоди

- заявив Волтц.

Доповнення

Президент України заявляв, що наразі стоїть питання потреби у зброї, а не людях. Зокрема, Зеленський нагадав про те, що в української армії досі є не укомплектовані "голі" бригади.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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