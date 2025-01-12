Будущий советник Президента США выступил за снижение мобилизационного возраста в Украине

Будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил о необходимости решить проблемы с людскими ресурсами в ВСУ, чтобы создать новые подразделения и стабилизировать ситуацию на фронте. После этого возможно будет перейти к соглашениям по Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.

Детали

Одно из того, что мы будем просить украинцев, это решение реальных проблем с людскими ресурсами. Возраст для призыва сейчас 26 лет, а не 18. Я не думаю, что многие это понимают. Они могли бы создать сотни тысяч новых солдат. Поэтому, когда мы слышим о проблемах с моральным состоянием, когда мы слышим о проблемах на передовой, посмотрите, если украинцы попросили весь мир быть полностью за демократию, мы должны быть за демократию вместе с ними. Они действительно воюют мужественно. Они действительно заняли очень благородную и твердую позицию. Но мы должны увидеть решение этих проблем с людскими ресурсами. Это не просто о боеприпасах, патронах или написании новых чеков. Это о стабилизации линий фронта, чтобы мы могли перейти к какому-то соглашению