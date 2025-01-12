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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будущий советник Президента США выступил за снижение мобилизационного возраста в Украине

Будущий советник Президента США выступил за снижение мобилизационного возраста в Украине

Киев  •  УНН

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{"Майк Волтц заявил о необходимости снизить призывной возраст в Украине для стабилизации фронта. Зеленский, напротив, подчеркивает первоочередную потребность в оружии, а не в людских ресурсах."}

Будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил о необходимости решить проблемы с людскими ресурсами в ВСУ, чтобы создать новые подразделения и стабилизировать ситуацию на фронте. После этого возможно будет перейти к соглашениям по Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.

Детали

Одно из того, что мы будем просить украинцев, это решение реальных проблем с людскими ресурсами. Возраст для призыва сейчас 26 лет, а не 18. Я не думаю, что многие это понимают. Они могли бы создать сотни тысяч новых солдат. Поэтому, когда мы слышим о проблемах с моральным состоянием, когда мы слышим о проблемах на передовой, посмотрите, если украинцы попросили весь мир быть полностью за демократию, мы должны быть за демократию вместе с ними. Они действительно воюют мужественно. Они действительно заняли очень благородную и твердую позицию. Но мы должны увидеть решение этих проблем с людскими ресурсами. Это не просто о боеприпасах, патронах или написании новых чеков. Это о стабилизации линий фронта, чтобы мы могли перейти к какому-то соглашению

- заявил Волтц.

Дополнение

Президент Украины заявлял, что сейчас стоит вопрос потребности в оружии, а не людях. В частности, Зеленский напомнил о том, что в украинской армии до сих пор есть некомплектные "голые" бригады.

"Является ложью". В ЦПД и Раде опровергли информацию о законопроекте по снижению мобилизационного возраста24.12.24, 13:00 • 15061 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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