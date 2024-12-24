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"Является ложью". В ЦПД и Раде опровергли информацию о законопроекте по снижению мобилизационного возраста

"Является ложью". В ЦПД и Раде опровергли информацию о законопроекте по снижению мобилизационного возраста

Киев  •  УНН

 • 7798 просмотра

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СНБО и Комитет ВР по нацбезопасности опровергли информацию о законопроекте по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет. 17-я бригада НГУ отрицает причастность своего представителя к распространению этих слухов.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО и комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки опровергли информацию о существовании законопроекта о снижении мобилизационного возраста в стране, которую распространяли сегодня СМИ. Об этом сообщает УНН

"Информация о снижении мобилизационного возраста, существовании каких-то законопроектов, является ложью", - написал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Также в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнули, никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде.

"Никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не было и нет. Информация, распространенная сегодня в СМИ, является неправдивой", - указали в комитете.

Также отметили, что законотворческая деятельность - это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа.

Контекст

О готовом законопроекте по снижению возраста мобилизации интернет-изданию "Полтавщина" сообщил  представитель 17 Полтавской бригады Нацгвардии Сергей Лунич. По его словам, высшие мобилизационные органы якобы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию 20-летних новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевым тренировкам.

Стоит отметить, что данную публикацию издание уже удалило.  

Кроме того, в бригаде также отреагировали на публикацию. Там указали, что Лунич не предоставлял подобных комментариев. Более того, не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним. 

"В связи с распространением недостоверной информации, содержащей упоминание представителя 17 бригады НГУ Сергея Лунича и его якобы заявление относительно законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, сообщаем следующее:

Сергей Лунич не предоставлял подобных комментариев, в последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям.

Кроме того, он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним.

Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более - прогнозирование их одобрения", - говорится в заявлении бригады.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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