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МЗС про зниження мобілізаційного віку: дочекаймось українсько-американських контактів

МЗС про зниження мобілізаційного віку: дочекаймось українсько-американських контактів

Київ • УНН

 • 33085 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий закликав дочекатися українсько-американських контактів щодо питання мобілізаційного віку. Київ наголошує на пріоритетності озброєння наявних підрозділів замість збільшення кількості військових.

Речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяви про заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, заявив, що потрібно дочекатися українсько-американських контактів. Загальна позиція Києва в потребі саме більших оборонних спроможностей. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Що стосується (зниження - ред.) мобілізаційного віку, давайте дочекаємося контактів українсько-американських. Контакти не розпочалися, розпочнуться контакти, тоді ми зможемо вас проінформувати, які теми обговорюються, в якому вигляді. Я думаю, що зараз зарано про це говорити 

- сказав Тихий.

Він наголосив, що загальна позиція України полягає в тому, що Київ потребує більших оборонних спроможностей, в більшій кількості, швидше.

У нас є війська та люди які недоозброєні. Тобто в нас потреба в зброї не перекриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей й певних типів спроможностей 

- зазначив Тихий.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, як того вимагали США, зазначивши, що це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

Президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки. Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.

12 січня майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність вирішити проблеми з людським ресурсом в ЗСУ, щоб створити нові підрозділи і стабілізувати ситуацію на фронті. Після цього можливо буде перейти до угод щодо України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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