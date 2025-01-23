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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД о снижении мобилизационного возраста: давайте дождемся украинско-американских контактов

МИД о снижении мобилизационного возраста: давайте дождемся украинско-американских контактов

Киев  •  УНН

 • 8597 просмотра

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Спикер МИД Георгий Тихий призвал дождаться украинско-американских контактов по вопросу мобилизационного возраста. Киев подчеркивает приоритетность вооружения имеющихся подразделений вместо увеличения количества военных.

Представитель МИД Георгий Тихий, комментируя заявления о призывах о снижении мобилизационного возраста в Украине, заявил, что нужно дождаться украинско-американских контактов. Общая позиция Киева в необходимости именно больших оборонных возможностей. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Что касается (снижения - ред.) мобилизационного возраста, давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты не начались, начнутся контакты, тогда мы сможем вас проинформировать, какие темы обсуждаются, в каком виде. Я думаю, что сейчас рано об этом говорить 

- сказал Тихий.

Он отметил, что общая позиция Украины заключается в том, что Киев нуждается в больших оборонных возможностях, в большем количестве, быстрее.

У нас есть войска и люди, которые недовооружены. То есть у нас потребность в оружии не перекрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритетной задачей является предоставление дополнительных возможностей и определенных типов возможностей 

- отметил Тихий.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, как того требовали США, отметив, что это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о более 100 бригадах на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.

12 января будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Волтц заявил о необходимости решить проблемы с человеческим ресурсом в ВСУ, чтобы создать новые подразделения и стабилизировать ситуацию на фронте. После этого возможно будет перейти к соглашениям по Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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