“Щоб людей без зброї було ще більше?” Зеленський відкинув заклики знизити мобілізаційний вік

Президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, як того вимагали США, зазначивши, що це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.

"Навіщо мобілізувати ще молодших людей? Щоб людей без зброї було ще більше?" - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україні потрібна зброя та ракети.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки. Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.