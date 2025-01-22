"Чтобы людей без оружия было еще больше?" Зеленский отверг призывы снизить мобилизационный возраст

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, как того требовали США, отметив, что это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Зачем мобилизовать еще более молодых людей? Чтобы людей без оружия было еще больше?" - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужно оружие и ракеты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о более 100 бригадах на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.