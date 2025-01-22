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Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
16:47 • 35950 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Чтобы людей без оружия было еще больше?" Зеленский отверг призывы снизить мобилизационный возраст

"Чтобы людей без оружия было еще больше?" Зеленский отверг призывы снизить мобилизационный возраст

Киев  •  УНН

 • 707 просмотра

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Президент Украины выступил против снижения мобилизационного возраста, аргументируя это риском увеличения количества невооруженных людей на фронте. Зеленский отметил приоритетность обеспечения оружием и ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, как того требовали США, отметив, что это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Зачем мобилизовать еще более молодых людей? Чтобы людей без оружия было еще больше?" - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужно оружие и ракеты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о более 100 бригадах на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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