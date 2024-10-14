Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Система украинской власти часто страдает от отсутствия ответственности высокопоставленных чиновников, которые злоупотребляют своими полномочиями. Это проблема особенно актуальна для финансовых институтов, где наличие неограниченной власти в сочетании с низкой ответственностью ведет к системным нарушениям и коррупции. Яркими примерами такой безнаказанности являются ситуации с чиновниками Национального банка Украины, такими как Павел Поляруш и Александр Зима, пишет УНН.

Угрозы военному до сих пор без ответа

Несмотря на требования общества, руководство Национального банка Украины продолжает отмалчиваться относительно конфликта, который произошел между военным Андреем Трацевским и руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем.

Как известно, белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Чиновник НБУ, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "Угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

В Национальном банке Украины ограничились коротким сообщением, в котором намекнули, что Поляруша к ответственности привлекать не будут, потому что "инцидент" в котором он фигурировал "не связан с выполнением профессиональных обязанностей" и произошел в нерабочее время.

Для того, чтобы немного успокоить возмущенных украинцев в НБУ добавили, что проведут служебную проверку. В то же время, никакого осуждения ситуации высказано не было.

С тех пор прошло более двух недель, а руководство Нацбанка продолжает отмалчиваться, хотя украинцы "засыпают" его вопросами о результатах служебной проверки. Например, на странице главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

В то же время известный блогер и волонтер Игорь Лаченков высказал предположение о том, что руководство НБУ покрывает Павла Поляруша.

"НБУ и глава НБУ продолжают покрывать черта с наградняком, и молчат о внутреннем расследовании. Господин Андрей Пышный, когда будет реакция, а то это уж очень не красиво, где хоть какая-то коммуникация?",- написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, до сих пор не известно.

Дело Зимы "на морозе"

Конфликт, в котором фигурирует Поляруш, - не единственная ситуация, требующая реакции руководства Нацбанка. Уже более года нет никакой коммуникации со стороны регулятора или его главы Андрея Пышного по уголовному производству против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за возможного злоупотребления им властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. Кстати, по данным СМИ, именно Павел Поляруш был главным претендентом на должность директора-распорядителя Фонда.

Кроме того, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг пострадавших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Стоит отметить, что в ситуации с Зимой руководство Нацбанка не только отмалчивается, но даже не проводит служебную проверку. Более того, опрошенные УНН эксперты, предполагают, что здесь имеет место политическое влияние и попытки затянуть расследование, чтобы в конечном итоге совсем "слить" уголовное производство.

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Скандалы с участием Зимы и Поляруша демонстрируют глубокий кризис в системе управления НБУ. Фактически, отсутствие ответственности за свои действия позволяет чиновникам уклоняться от наказания за злоупотребление служебным положением. Это негативно влияет на международный имидж Украины и подрывает доверие к ее финансовым институтам.

Не исключено, что и в конфликте с военным, и в ситуации с уголовным преследованием Нацбанк идет уже протоптанной дорогой и защищает своих. Вероятно вскоре мы прочитаем официальное сообщение от имени руководства НБУ, что служебная проверка выявила, что Поляруш ценный и незаменимый сотрудник и в качестве наказания, с него сняли какую-то месячную премию. А в ситуации с Зимой, Нацбанк до последнего будет делать вид, что ничего не происходит. А изменить такой подход сможет разве что общественное давление и широкая огласка.