Мовчання ягнят або кейси чиновників НБУ Олександра Зими та Павла Поляруша

Система української влади часто страждає від відсутності відповідальності високопосадовців, які зловживають своїми повноваженнями. Це проблема особливо актуальна для фінансових інституцій, де наявність необмеженої влади у поєднанні з низькою відповідальністю веде до системних порушень і корупції. Яскравими прикладами такої безкарності є ситуації з чиновниками Національного банку України, такими як Павло Поляруш та Олександр Зима, пише УНН.

Погрози військовому досі без відповіді

Попри вимоги суспільства, керівництво Національного банку України продовжує відмовчуватися щодо конфлікту, який стався між військовим Андрієм Трацевським та керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем.

Як відомо, білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Чиновник НБУ, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того, правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

У Національному банку України обмежилися коротким повідомленням, у якому натякнули, що Поляруша до відповідальності не притягуватимуть, бо "інцидент" у якому він фігурував "не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків" та стався в неробочий час.

Для того, аби трохи заспокоїти обурених українців в НБУ додали, що проведуть службову перевірку. Водночас, жодного засудження ситуації висловлено не було.

З того часу минуло понад два тижні, а керівництво Нацбанку продовжує відмовчуватись, хоча українці "засипають" його запитаннями про результати службової перевірки. Наприклад, на сторінці голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.

Водночас відомий блогер та волонтер Ігор Лаченков висловив припущення про те, що керівництво НБУ покриває Павла Поляруша.

"НБУ та голова НБУ продовжують покривати чорта з наградняком, та мовчать про внутрішнє розслідування. Пан Андрій Пишний, коли буде реакція, а то це вже дуже не гарно, де хоч якась комунікація?", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, досі не відомо.

Справа Зими "на морозі"

Конфлікт, у якому фігурує Поляруш, - не єдина ситуація, яка потребує реакції керівництва Нацбанку. Вже понад рік немає жодної комунікації з боку регулятора чи його голови Андрія Пишного щодо кримінального провадження проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через можливе зловживання ним владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду гарантування вкладів відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, яка призначає і звільняє його керівництво.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО. До речі, за даними ЗМІ, саме Павло Поляруш був головним претендентом на посаду директора-розпорядника Фонду.

Крім того, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м.Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Варто зазначити, що у ситуації з Зимою керівництво Нацбанку не лише відмовчується, але навіть не проводить службової перевірки. Ба більше, опитані УНН експерти, припускають, що тут має місце політичний вплив і спроби затягнути розслідування, щоб в кінцевому результаті зовсім "злити" кримінальне провадження.

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив фахівець з питань безпеки Сергій Шабовта.

Скандали з участю Зими та Поляруша демонструють глибоку кризу в системі управління НБУ. Фактично, відсутність відповідальності за свої дії дозволяє високопосадовцям ухилятися від покарання за зловживання службовим становищем. Це негативно впливає на міжнародний імідж України і підриває довіру до її фінансових інституцій.

Не виключено, що і в конфлікті з військовим, і в ситуації з кримінальним переслідуванням Нацбанк йде вже протоптаною дорогою і захищає своїх. Ймовірно незабаром ми прочитаємо офіційне повідомлення від імені керівництва НБУ, що службова перевірка виявила, що Поляруш цінний і незамінний співробітник і в якості покарання, з нього зняли якусь місячну премію. А в ситуації з Зимою, Нацбанк до останнього робитиме вигляд, що нічого не відбувається. А змінити такий підхід зможе хіба що суспільний тиск і широкий розголос.