МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира

Министерство иностранных дел Китая на данный момент не располагает информацией о направлении делегации КНР на Саммит мира в Украине, который запланирован в Швейцарии 15-16 июня, сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, пишет УНН.

На данный момент у меня нет информации, которую я могла бы предоставить - сказала Мао Нин в ответ на вопрос, отправит ли Китай делегацию для участия в украинском мирном саммите, но что это не будет делегация высокого уровня.

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"В украинском вопросе Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции и настаивал на содействии миру и переговорам. Мы поощряем и поддерживаем все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживаем своевременный созыв международной мирной конференции, признанной россией и Украиной, при равноправном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех вариантов мира. Китай готов продолжать поддерживать коммуникацию с международным сообществом по продвижению политического решения украинского кризиса", - указала пресс-секретарь МИД КНР.

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