МЗС Китаю наразі не має інформації про направлення делегації на Саміт миру
Київ • УНН
Китай не має інформації про направлення делегації на Саміт миру в Україні, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, але підтримує зусилля з мирного врегулювання та "політичного вирішення" "кризи".
Міністерство закордонних справ Китаю наразі не має інформації про направлення делегації КНР на Саміт миру в Україні, який запланований у Швейцарії 15-16 червня, повідомила на брифінгу у понеділок речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише УНН.
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"В українському питанні Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції та наполягав на сприянні миру та переговорам. Ми заохочуємо та підтримуємо всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи, а також підтримуємо своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної росією та Україною, за рівноправної участі всіх сторін і справедливого обговорення всіх варіантів миру. Китай готовий продовжувати підтримувати комунікацію з міжнародним співтовариством щодо просування політичного вирішення української кризи", - вказала речниця МЗС КНР.
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