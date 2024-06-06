Международные партнеры Украины осудили ядерные угрозы и химические атаки рф - МИД

Партнеры Украины обеспокоены ядерной риторикой рф и обещают продолжить поддержку Украине в сфере рхбя безопасности и защищенности. Об этом говорится совместном заявлении государств-участников Инициативы по обмену информацией в сфере РХБЯ, которую распространил МИД Украины, передает УНН.

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Мы обеспокоены безответственной и угрожающей ядерной риторикой России. Более того, захват Россией Запорожской атомной электростанции и продолжающийся контроль этого объекта со стороны России ставит под угрозу безопасность миллионов людей в прилегающей территории - говорится в заявлении государств участников.

Лидеры стран отмечают, что неоднократное применение Россией химических средств борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны, а также использование Россией других химических боеприпасов против Вооруженных Сил Украины является грубым нарушением Конвенции о запрете химического оружия.

Международные партнеры обеспокоены докладами о том, что интенсивность химических атак России против Сил безопасности и обороны Украины растет, как и разнообразие химических боеприпасов, которые российские войска используют на поле боя.

Государства-участники инициативы решительно осуждают применение Россией химических веществ в Украине и обязуются обеспечить обучение и поставку оборудования, необходимого для защиты личного состава Сил безопасности и обороны Украины, а также привлечь Россию к ответственности. С этой целью государства-участники инициативы подтверждают свою поддержку Украине и обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере рхбя безопасности и защищенности. - говорится в заявлении государств-участников Инициативы по обмену информацией в сфере РХБЯ.

Как заявили в МИД, заявление поддержали следующие государства-участники инициативы по обмену информацией: Канада, Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

Дополнение

Отмечается, что инициатива по обмену информацией была создана в 2016 году в рамках инициативы Группы Семи в связи с оккупацией Российской Федерацией Крымского полуострова, объединяет страны-единомышленники из международного сообщества доноров для удовлетворения насущных потребностей Украины для обеспечения радиационной и ядерной безопасности.

В МИД подчеркнули, что эта поддержка была критически важной для Украины из-за продолжающейся оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова и полномасштабного вторжения Российской Федерацией в Украину в феврале 2022 года.

В ответ на уродливое и незаконное применение Россией химических боеприпасов на поле боя инициатива расширила сферу деятельности в мае 2024 года, чтобы обеспечить неотложные потребности Украины по всему спектру рхбя безопасности и защищенности - заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним

В марте 2024 года Командование сил поддержки ВСУ заявило, что с начала полномасштабного российского вторжения враг совершил 1068 атак с применением химического оружия.