З початку війни росіяни здійснили більше тисячі атак із застосуванням хімічної зброї
Київ • УНН
Від початку повномасштабного вторгнення росії противник здійснив 1068 атак із застосуванням хімічної зброї, 250 з яких зафіксовано лише в лютому 2024 року.
З початку повномасштабного російського вторгнення ворог здійснив 1068 атак із застосуванням хімічної зброї. 250 з них зафіксовано у лютому цього року. Про це повідомляє Командування Сил підтримку ЗСУ, пише УНН.
Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю
250 атак із застосуванням хімічної зброї було зафіксовано у лютому цього року.
"З них лише за лютий 2024 року – 250 випадків. (244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною)", - зазначили в Командуванні Сил підтримки ЗСУ.
Додали, що підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.
Додамо
У грудні 2023 року росіяни вперше застосували проти українських військових нові газові гранати РГ-Во. Саме фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що ці гранати містять заборонену отруйну речовину хлорацетофенон.
"Внутрішня конструкція та оцінка спорядження об’єкта проводилася з використанням рентгенологічного дослідження. Це неруйнівний метод, який дозволяє перевірити об’єкт на наявність прихованих загроз, адже досить часто ворог використовує специфічні "пастки".
За результатами експертного аналізу встановлено, що у речовині з гранати присутні сліди бойової речовини подразнюючої дії, а саме хлорацетофенону (CN), яка є бойовою отруйною речовиною подразнюючої дії", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.