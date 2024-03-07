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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:10  •  10843 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения россии противник совершил 1068 атак с применением химического оружия, 250 из которых зафиксировано только в феврале 2024 года.

С начала полномасштабного российского вторжения враг совершил 1068 атак с применением химического оружия. 250 из них зафиксировано в феврале этого года. Об этом сообщает Командование Сил поддержки ВСУ, пишет УНН.

Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения российской федерацией ирритантов слезоточивого действия, которые снаряжены отравляющими химическими веществами, запрещенными для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии 

- говорится в сообщении.

250 атак с применением химического оружия было зафиксировано в феврале этого года.

"Из них только за февраль 2024 года - 250 случаев (244 случая применения ВОГ, 1 случай применения газа и 5 случаев применения других боеприпасов с химическим веществом)", - отметили в командовании Сил поддержки ВСУ.

Добавили, что подразделения РХБ разведки осуществляют отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.

Добавим

В декабре 2023 года россияне впервые применили против украинских военных новые газовые гранаты РГ-Во. Именно специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что эти гранаты содержат запрещенное ядовитое вещество хлорацетофенон.

"Внутренняя конструкция и оценка снаряжения объекта проводилась с использованием рентгенологического исследования. Это неразрушающий метод, который позволяет проверить объект на наличие скрытых угроз, ведь довольно часто враг использует специфические "ловушки".

По результатам экспертного анализа установлено, что в веществе из гранаты присутствуют следы боевого вещества раздражающего действия, а именно хлорацетофенона (CN), которое является боевым отравляющим веществом раздражающего действия", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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