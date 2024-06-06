Міжнародні партнери засудили ядерні погрози та хімічні атаки рф - МЗС
Київ • УНН
Міжнародні партнери стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою.
Партнери України занепокоєні ядерною риторикою рф та обіцяють продовжити підтримку Україні у сфері РХБЯ безпеки та захищеності. Про це йдеться спільній заяві держав-учасниць Ініціативи з обміну інформацією у сфері РХБЯ, яку поширило МЗС України, передає УНН.
Деталі
Ми занепокоєні безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою росії. Більш того, захоплення росією Запорізької атомної електростанції і триваючий контроль цього об’єкта з боку росії ставить під загрозу безпеку мільйонів людей у прилеглій території
Лідери країн наголошують, що неодноразове застосування росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних Сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.
Міжнародні партнери стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою.
Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути росію до відповідальності. З цією метою держави-учасниці Ініціативи підтверджують свою підтримку Україні та зобов’язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері РХБЯ безпеки та захищеності.
Як заявили в МЗС, заяву підтримали такі держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією: Канада, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.
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Доповнення
Зазначається, що Ініціатива з обміну інформацією була створена у 2016 році в рамках ініціативи Групи Семи у зв’язку з окупацією Російською Федерацією Кримського півострову, об’єднує країни-однодумці з міжнародної спільноти донорів для задоволення нагальних потреб України для забезпечення радіаційної та ядерної безпеки.
В МЗС підкреслили, що ця підтримка була критично важливою для України через триваючу окупацію Російською Федерацією Кримського півострова та повномасштабне вторгнення Російської Федерацією в Україну у лютому 2022 року.
У відповідь на потворне та незаконне застосування Росією хімічних боєприпасів на полі бою Ініціатива розширила сферу діяльності у травні 2024 року, щоб забезпечити невідкладні потреби України з усього спектра РХБЯ безпеки та захищеності
Нагадаємо
У березні 2024 року Командування Сил підтримку ЗСУ заявило, що з початку повномасштабного російського вторгнення ворог здійснив 1068 атак із застосуванням хімічної зброї.