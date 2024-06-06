Міжнародні партнери засудили ядерні погрози та хімічні атаки рф - МЗС

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19066 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 47946 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65479 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110059 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134453 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137945 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238331 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170987 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190185 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173014 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26480 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30292 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37406 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43452 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 22544 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238331 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359542 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375313 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290886 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363936 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59204 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75923 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87399 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170218 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172799 перегляди
Актуальне
Міжнародні партнери засудили ядерні погрози та хімічні атаки рф - МЗС

Міжнародні партнери засудили ядерні погрози та хімічні атаки рф - МЗС

Київ • УНН

 • 50686 перегляди

Міжнародні партнери стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою.

Партнери України занепокоєні ядерною риторикою рф та обіцяють продовжити підтримку Україні у сфері РХБЯ безпеки та захищеності. Про це йдеться спільній заяві держав-учасниць Ініціативи з обміну інформацією у сфері РХБЯ, яку поширило МЗС України, передає УНН.

Деталі 

Ми занепокоєні безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою росії. Більш того, захоплення росією Запорізької атомної електростанції і триваючий контроль цього об’єкта з боку росії ставить під загрозу безпеку мільйонів людей у прилеглій території

- йдеться в заяві держав учасниць. 

Лідери країн наголошують, що неодноразове застосування росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних Сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї. 

Міжнародні партнери стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою. 

Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути росію до відповідальності. З цією метою держави-учасниці Ініціативи підтверджують свою підтримку Україні та зобов’язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері РХБЯ безпеки та захищеності.

- йдеться в заяві держав-учасниць Ініціативи з обміну інформацією у сфері РХБЯ.

Як заявили в МЗС, заяву підтримали такі держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією: Канада, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

США звинуватили рф у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ та оголосили нові санкції 02.05.24, 09:37 • 104896 переглядiв

Доповнення

Зазначається, що Ініціатива з обміну інформацією була створена у 2016 році в рамках ініціативи Групи Семи у зв’язку з окупацією Російською Федерацією Кримського півострову, об’єднує країни-однодумці з міжнародної спільноти донорів для задоволення нагальних потреб України для забезпечення радіаційної та ядерної безпеки. 

В МЗС підкреслили, що ця підтримка була критично важливою для України через триваючу окупацію Російською Федерацією Кримського півострова та повномасштабне вторгнення Російської Федерацією в Україну у лютому 2022 року.

У відповідь на потворне та незаконне застосування Росією хімічних боєприпасів на полі бою Ініціатива розширила сферу діяльності у травні 2024 року, щоб забезпечити невідкладні потреби України з усього спектра РХБЯ безпеки та захищеності

- заявили в Міністерстві закордонних справ України. 

Нагадаємо

У березні 2024 року Командування Сил підтримку ЗСУ заявило, що з початку повномасштабного російського вторгнення ворог здійснив 1068 атак із застосуванням хімічної зброї.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
finliandiiaФінляндія
kanadaКанада
shvetsiiaШвеція
norvehiiaНорвегія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
krymКрим
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51