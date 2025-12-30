Мечтают о "буферной зоне": россияне не оставляют попыток захватить больше украинских территорий - Силы обороны

российские оккупанты не оставляют тщетных попыток захватить больше украинской территории для создания мифической "буферной зоны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Курск" Сил обороны Украины.

Детали

Сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино, Кондратовка. В то же время населенный пункт Хотинь на Сумщине остается под контролем Сил обороны Украины.

Обращаемся к местным жителям: не обращайте внимания на лживые вражеские нарративы, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ! Доверяйте только проверенным источникам информации сил обороны Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в Купянске на Харьковщине россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. При этом вражеские силы направлены не на сам город Купянск, а на левый берег реки Оскол.