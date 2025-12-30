$42.220.15
04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Марять про "буферну зону": росіяни не полишають спроб захопити більше українських територій - Сили оборони

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Бої тривають біля населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Населений пункт Хотінь на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України.

Марять про "буферну зону": росіяни не полишають спроб захопити більше українських територій - Сили оборони

російські окупанти не полишають марних спроб захопити більше української території задля створення міфічної "буферної зони". Про це повідомляє УНН з посиланням на Угрупування військ "Курськ" Сил оборони України.

Деталі

Наразі бої тривають біля населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Водночас населений пункт Хотінь на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України.

Звертаємося до місцевих жителів: не зважайте на брехливі ворожі наративи, зберігайте спокій і віру в ЗСУ! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації сил оборони України

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що у Куп’янську на Харківщині росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. При цьому ворожі сили спрямовані не на саме місто Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Харківська область
Збройні сили України
Україна
Куп'янськ