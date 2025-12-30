Марять про "буферну зону": росіяни не полишають спроб захопити більше українських територій - Сили оборони

російські окупанти не полишають марних спроб захопити більше української території задля створення міфічної "буферної зони". Про це повідомляє УНН з посиланням на Угрупування військ "Курськ" Сил оборони України.

Деталі

Наразі бої тривають біля населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Водночас населений пункт Хотінь на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України.

Звертаємося до місцевих жителів: не зважайте на брехливі ворожі наративи, зберігайте спокій і віру в ЗСУ! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації сил оборони України - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що у Куп’янську на Харківщині росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. При цьому ворожі сили спрямовані не на саме місто Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл.