МАГАТЭ не зафиксировало признаков радиоактивного заражения после авиаударов по территории Ирана

Международное агентство по атомной энергии выступило с официальным заявлением, в котором отрицало наличие какого-либо "радиологического воздействия" в результате масштабной атаки США и Израиля на иранские объекты. Несмотря на многочисленные сообщения о взрывах в районах расположения атомной инфраструктуры, ядерный надзорный орган ООН пока не выявил повышения уровня радиации ни в самом Иране, ни в соседних странах региона. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители МАГАТЭ подчеркнули, что организация находится в постоянном контакте с правительствами стран Ближнего Востока для получения актуальных данных о состоянии безопасности.

Хотя агентство воздержалось от комментариев относительно того, стали ли непосредственными целями ударов ядерные центры, результаты замеров свидетельствуют о целостности защитных оболочек реакторов. Эксперты подчеркивают, что на данный момент нет никаких научных подтверждений выброса опасных веществ в атмосферу, что позволяет избежать немедленной эвакуации населения в зоне конфликта.

Призывы к ядерной безопасности на фоне эскалации боевых действий

В своем официальном обращении МАГАТЭ акцентировало внимание на необходимости строгого соблюдения международных норм защиты гражданских ядерных объектов во время ведения войны.

Любой случайный или преднамеренный ущерб атомным станциям может иметь непредсказуемые последствия для миллионов людей в регионе, поэтому агентство настаивает на прекращении огня вблизи критической инфраструктуры. Сейчас инспекторы продолжают анализировать ситуацию, оставляя за собой право на проведение выездных проверок в случае возникновения малейших сомнений относительно стабильности радиационного фона.

