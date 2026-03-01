МАГАТЭ не зафиксировало признаков радиоактивного заражения после авиаударов по территории Ирана

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 13343 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 29623 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 41936 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 38804 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 44479 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 47075 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 53928 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48179 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51129 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49562 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
74%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 17505 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 12752 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 13599 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 16924 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб28 февраля, 16:27 • 14507 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 41078 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 45201 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 38485 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 42572 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 43605 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 22611 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 22186 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 22163 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 22328 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28789 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

МАГАТЭ не зафиксировало признаков радиоактивного заражения после авиаударов по территории Ирана

Киев • УНН

 • 8 просмотра

МАГАТЭ опровергло "радиологическое воздействие" после атаки на иранские объекты. Организация не зафиксировала повышения уровня радиации в Иране и соседних странах.

МАГАТЭ не зафиксировало признаков радиоактивного заражения после авиаударов по территории Ирана

Международное агентство по атомной энергии выступило с официальным заявлением, в котором отрицало наличие какого-либо "радиологического воздействия" в результате масштабной атаки США и Израиля на иранские объекты. Несмотря на многочисленные сообщения о взрывах в районах расположения атомной инфраструктуры, ядерный надзорный орган ООН пока не выявил повышения уровня радиации ни в самом Иране, ни в соседних странах региона. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители МАГАТЭ подчеркнули, что организация находится в постоянном контакте с правительствами стран Ближнего Востока для получения актуальных данных о состоянии безопасности.

Хотя агентство воздержалось от комментариев относительно того, стали ли непосредственными целями ударов ядерные центры, результаты замеров свидетельствуют о целостности защитных оболочек реакторов. Эксперты подчеркивают, что на данный момент нет никаких научных подтверждений выброса опасных веществ в атмосферу, что позволяет избежать немедленной эвакуации населения в зоне конфликта.

Призывы к ядерной безопасности на фоне эскалации боевых действий

В своем официальном обращении МАГАТЭ акцентировало внимание на необходимости строгого соблюдения международных норм защиты гражданских ядерных объектов во время ведения войны.

Любой случайный или преднамеренный ущерб атомным станциям может иметь непредсказуемые последствия для миллионов людей в регионе, поэтому агентство настаивает на прекращении огня вблизи критической инфраструктуры. Сейчас инспекторы продолжают анализировать ситуацию, оставляя за собой право на проведение выездных проверок в случае возникновения малейших сомнений относительно стабильности радиационного фона.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности28.02.26, 21:25 • 5000 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Военное положение
Столкновения
Электроэнергия
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран