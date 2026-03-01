МАГАТЕ не зафіксувало ознак радіоактивного зараження після авіаударів по території Ірану
Київ • УНН
МАГАТЕ заперечило "радіологічний вплив" після атаки на іранські об'єкти. Організація не зафіксувала підвищення рівня радіації в Ірані та сусідніх країнах.
Міжнародне агентство з атомної енергії виступило з офіційною заявою, у якій заперечило наявність будь-якого "радіологічного впливу" внаслідок масштабної атаки США та Ізраїлю на іранські об'єкти. Попри численні повідомлення про вибухи в районах розташування атомної інфраструктури, ядерний наглядовий орган ООН наразі не виявив підвищення рівня радіації ні в самому Ірані, ні в сусідніх країнах регіону. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Представники МАГАТЕ наголосили, що організація перебуває в постійному контакті з урядами країн Близького Сходу для отримання актуальних даних про стан безпеки.
Хоча агентство утрималося від коментарів щодо того, чи стали безпосередніми цілями ударів ядерні центри, результати замірів свідчать про цілісність захисних оболонок реакторів. Експерти підкреслюють, що на даний момент немає жодних наукових підтверджень викиду небезпечних речовин в атмосферу, що дозволяє уникнути негайної евакуації населення в зоні конфлікту.
Заклики до ядерної безпеки на тлі ескалації бойових дій
У своєму офіційному зверненні МАГАТЕ акцентувало увагу на необхідності суворого дотримання міжнародних норм захисту цивільних ядерних об'єктів під час ведення війни.
Будь-яка випадкова або навмисна шкода атомним станціям може мати непередбачувані наслідки для мільйонів людей у регіоні, тому агентство наполягає на припиненні вогню поблизу критичної інфраструктури. Наразі інспектори продовжують аналізувати ситуацію, залишаючи за собою право на проведення виїзних перевірок у разі виникнення найменших сумнівів щодо стабільності радіаційного фону.
