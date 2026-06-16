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Лидеры Европы призвали Трампа организовать переговоры Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

На саммите G7 лидеры ЕС призвали Трампа организовать встречу Зеленского и Путина в США. Президент США пообещал содействовать началу переговорного процесса.

Лидеры Европы призвали Трампа организовать переговоры Зеленского и Путина

Лидеры европейских государств во время саммита G7 во французском Эвиане призвали президента США Дональда Трампа попытаться разблокировать мирный процесс по Украине и организовать переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, в ходе обсуждений на полях саммита Трамп признал, что достижение договоренностей осложняет "большая антипатия" между лидерами Украины и России. В то же время он пообещал сделать все возможное для продвижения переговорного процесса.

"Россия должна заключить сделку. Она потеряла очень много людей, так же как и Украина", – заявил президент США.

Зеленский пытается вернуть внимание США к войне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эвиан по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Одной из главных целей украинского лидера стало возобновление активного диалога с Дональдом Трампом после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей о 60-дневном прекращении огня.

Во время встречи лидеров G7 и Украины Трамп заявил, что готов содействовать дипломатическим усилиям. По информации немецких источников, американский президент также согласился с тем, что позиции России сейчас слабее, чем раньше.

Впоследствии состоялась первая за четыре месяца личная встреча Зеленского и Трампа. В переговорах также принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.

По информации The Guardian, Зеленский пытался убедить Трампа, что Украина больше не находится в проигрышном положении на поле боя, а роль США должна заключаться не только в передаче сообщений между сторонами, а в поддержке справедливого посредничества.

G7 готовит новые санкции против России

В ходе саммита лидеры стран G7 также согласились усилить санкционное давление на российский энергетический сектор.

Европейский Союз уже работает над 21-м пакетом санкций, который, в частности, предусматривает новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа и танкерного флота.

Европейские партнеры Украины рассчитывают, что более активное вовлечение Трампа в переговорный процесс может создать предпосылки для начала реальных контактов между Киевом и Москвой уже осенью.

Европа настаивает на участии в возможных переговорах

Франция, Германия и Великобритания выступают за то, чтобы быть непосредственно представленными на потенциальных мирных переговорах.

"Правильный формат переговоров – это когда за столом присутствуют Украина и Россия, но также европейцы и американцы", – заявил Макрон.

В Берлине считают наиболее реалистичным формат с участием Украины, России, США и европейских государств. В то же время дискуссии продолжаются относительно того, кто именно будет представлять Европу.

Президент Финляндии Александр Стубб уже отказался от идеи возглавить европейскую делегацию.

"Я не вижу себя представителем Европы в этом процессе. Это должны делать крупные державы – Франция, Германия и Великобритания", – подчеркнул он.

В то же время Стубб поддержал необходимость начала диалога.

"Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Именно поэтому настало время для Европы наладить контакт с руководством России и вести дипломатические переговоры", – отметил президент Финляндии.

Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров16.06.26, 16:10 • 12523 просмотра

Андрей Тимощенков

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