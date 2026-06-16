Лидеры Европы призвали Трампа организовать переговоры Зеленского и Путина
Киев • УНН
На саммите G7 лидеры ЕС призвали Трампа организовать встречу Зеленского и Путина в США. Президент США пообещал содействовать началу переговорного процесса.
Лидеры европейских государств во время саммита G7 во французском Эвиане призвали президента США Дональда Трампа попытаться разблокировать мирный процесс по Украине и организовать переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, в ходе обсуждений на полях саммита Трамп признал, что достижение договоренностей осложняет "большая антипатия" между лидерами Украины и России. В то же время он пообещал сделать все возможное для продвижения переговорного процесса.
"Россия должна заключить сделку. Она потеряла очень много людей, так же как и Украина", – заявил президент США.
Зеленский пытается вернуть внимание США к войне
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эвиан по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Одной из главных целей украинского лидера стало возобновление активного диалога с Дональдом Трампом после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей о 60-дневном прекращении огня.
Во время встречи лидеров G7 и Украины Трамп заявил, что готов содействовать дипломатическим усилиям. По информации немецких источников, американский президент также согласился с тем, что позиции России сейчас слабее, чем раньше.
Впоследствии состоялась первая за четыре месяца личная встреча Зеленского и Трампа. В переговорах также принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.
По информации The Guardian, Зеленский пытался убедить Трампа, что Украина больше не находится в проигрышном положении на поле боя, а роль США должна заключаться не только в передаче сообщений между сторонами, а в поддержке справедливого посредничества.
G7 готовит новые санкции против России
В ходе саммита лидеры стран G7 также согласились усилить санкционное давление на российский энергетический сектор.
Европейский Союз уже работает над 21-м пакетом санкций, который, в частности, предусматривает новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа и танкерного флота.
Европейские партнеры Украины рассчитывают, что более активное вовлечение Трампа в переговорный процесс может создать предпосылки для начала реальных контактов между Киевом и Москвой уже осенью.
Европа настаивает на участии в возможных переговорах
Франция, Германия и Великобритания выступают за то, чтобы быть непосредственно представленными на потенциальных мирных переговорах.
"Правильный формат переговоров – это когда за столом присутствуют Украина и Россия, но также европейцы и американцы", – заявил Макрон.
В Берлине считают наиболее реалистичным формат с участием Украины, России, США и европейских государств. В то же время дискуссии продолжаются относительно того, кто именно будет представлять Европу.
Президент Финляндии Александр Стубб уже отказался от идеи возглавить европейскую делегацию.
"Я не вижу себя представителем Европы в этом процессе. Это должны делать крупные державы – Франция, Германия и Великобритания", – подчеркнул он.
В то же время Стубб поддержал необходимость начала диалога.
"Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Именно поэтому настало время для Европы наладить контакт с руководством России и вести дипломатические переговоры", – отметил президент Финляндии.
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров16.06.26, 16:10 • 12523 просмотра