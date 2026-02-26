КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи призвал США отказаться от "враждебной" политики в отношении КНДР, в то же время призвав к разработке новых систем вооружения на случай новой войны с Южной Кореей.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что может уничтожить Южную Корею, если Пхеньян будет "чувствовать угрозу" со стороны Сеула, но оставляет открытыми двери для диалога с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Ким Чен Ын добавил, что ускоренное развитие ядерной и ракетной программ страны в последние годы "навсегда закрепило" статус Северной Кореи как ядерной державы. Он заявил: если США хотят возобновить диалог, "который давно зашел в тупик", то в Вашингтоне должны отказаться от того, что Пхеньян считает "враждебной" политикой в отношении Северной Кореи.
Официальные СМИ Северной Кореи также сообщили, что Ким Чен Ын призвал к разработке новых систем вооружения, в том числе ядерного, для усиления своей армии. Это включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут запускаться из-под воды, а также расширенный арсенал тактического ядерного оружия, нацеленного на Южную Корею. Речь идет об артиллерии и ракетах малой дальности.
Тем временем министерство объединения Южной Кореи заявило, что сожалеет о том, что Северная Корея продолжает определять межкорейские отношения как враждебные. Там добавили, что Сеул будет "терпеливо" прилагать усилия для стабилизации мира.
Дополнительно
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль реактивной системы залпового огня, способной нести ядерный заряд, и назвал ее одной из самых мощных в мире. Это произошло на фоне поддержки Северной Кореей россии в войне против Украины.
Напомним
В конце января 2026 года Ким Чен Ын проконтролировал испытания модернизированной РСЗО, способной наносить избирательные удары. Четыре ракеты успешно поразили цель в море на расстоянии 358,5 км.