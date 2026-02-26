КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын

$43.240.02
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 16998 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 32568 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 28996 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 27087 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 23341 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 18297 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38343 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19308 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18423 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38343 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 43054 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 26553 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 62881 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 72051 просмотра
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhoto
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto
КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Лидер Северной Кореи призвал США отказаться от "враждебной" политики в отношении КНДР, в то же время призвав к разработке новых систем вооружения на случай новой войны с Южной Кореей.

КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что может уничтожить Южную Корею, если Пхеньян будет "чувствовать угрозу" со стороны Сеула, но оставляет открытыми двери для диалога с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Ким Чен Ын добавил, что ускоренное развитие ядерной и ракетной программ страны в последние годы "навсегда закрепило" статус Северной Кореи как ядерной державы. Он заявил: если США хотят возобновить диалог, "который давно зашел в тупик", то в Вашингтоне должны отказаться от того, что Пхеньян считает "враждебной" политикой в отношении Северной Кореи.

Официальные СМИ Северной Кореи также сообщили, что Ким Чен Ын призвал к разработке новых систем вооружения, в том числе ядерного, для усиления своей армии. Это включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут запускаться из-под воды, а также расширенный арсенал тактического ядерного оружия, нацеленного на Южную Корею. Речь идет об артиллерии и ракетах малой дальности.

Тем временем министерство объединения Южной Кореи заявило, что сожалеет о том, что Северная Корея продолжает определять межкорейские отношения как враждебные. Там добавили, что Сеул будет "терпеливо" прилагать усилия для стабилизации мира.

Дополнительно

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль реактивной системы залпового огня, способной нести ядерный заряд, и назвал ее одной из самых мощных в мире. Это произошло на фоне поддержки Северной Кореей россии в войне против Украины.

Напомним

В конце января 2026 года Ким Чен Ын проконтролировал испытания модернизированной РСЗО, способной наносить избирательные удары. Четыре ракеты успешно поразили цель в море на расстоянии 358,5 км.

Евгений Устименко

