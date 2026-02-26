КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін

$43.240.02
50.960.00
ukenru
25 лютого, 19:42 • 15442 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 29568 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 26356 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 24679 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 21540 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 17378 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 35656 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19148 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18312 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 41029 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.7м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 13317 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 14707 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 12797 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети02:22 • 10898 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 9004 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 35656 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 41029 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 61084 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 70353 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 88718 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 26847 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 30616 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 34427 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36343 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 44311 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Лідер Північної Кореї закликав США відмовитися від "ворожої" політики щодо КНДР, водночас, закликавши до розробки нових систем озброєння на випадок нової війни з Південною Кореею.

КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що може знищити Південну Корею, якщо Пхеньян "відчуватиме загрозу" з боку Сеула, але залишає відкритими двері для діалогу зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Кім Чен Ін додав, що прискорений розвиток ядерної та ракетної програм країни в останні роки "назавжди закріпив" статус Північної Кореї як ядерної держави. Він заявив: якщо США хочуть відновити діалог, "який давно зайшов у глухий кут", то у Вашингтоні мають відмовитися від того, що Пхеньян вважає "ворожою" політикою щодо Північної Кореї.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї також повідомили, що Кім Чен Ин закликав до розробки нових систем озброєння, в тому числі - ядерного, для посилення своєї армії. Це включає в себе міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть запускатися з-під води, а також розширений арсенал тактичної ядерної зброї, націленої на Південну Корею. Йдеться про артилерію та ракети малої дальності.

Тим часом міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що шкодує про те, що Північна Корея продовжує визначати міжкорейські відносини як ворожі. Там додали, що Сеул буде "терпляче" докладати зусиль для стабілізації миру.

Додатково

Лідер КНДР Кім Чен Ин сів за кермо реактивної системи залпового вогню, здатної нести ядерний заряд, і назвав її однією з найпотужніших у світі. Це відбулось на тлі підтримки Північною Кореєю росії у війні проти України.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2026 року Кім Чен Ин проконтролював випробування модернізованої РСЗВ, здатної завдавати вибіркових ударів. Чотири ракети успішно вразили ціль у морі на відстані 358,5 км.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Техніка
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Кім Чен Ин
Сеул
Вашингтон
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Україна