КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що може знищити Південну Корею, якщо Пхеньян "відчуватиме загрозу" з боку Сеула, але залишає відкритими двері для діалогу зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Кім Чен Ін додав, що прискорений розвиток ядерної та ракетної програм країни в останні роки "назавжди закріпив" статус Північної Кореї як ядерної держави. Він заявив: якщо США хочуть відновити діалог, "який давно зайшов у глухий кут", то у Вашингтоні мають відмовитися від того, що Пхеньян вважає "ворожою" політикою щодо Північної Кореї.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї також повідомили, що Кім Чен Ин закликав до розробки нових систем озброєння, в тому числі - ядерного, для посилення своєї армії. Це включає в себе міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть запускатися з-під води, а також розширений арсенал тактичної ядерної зброї, націленої на Південну Корею. Йдеться про артилерію та ракети малої дальності.

Тим часом міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що шкодує про те, що Північна Корея продовжує визначати міжкорейські відносини як ворожі. Там додали, що Сеул буде "терпляче" докладати зусиль для стабілізації миру.

Додатково

Лідер КНДР Кім Чен Ин сів за кермо реактивної системи залпового вогню, здатної нести ядерний заряд, і назвав її однією з найпотужніших у світі. Це відбулось на тлі підтримки Північною Кореєю росії у війні проти України.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2026 року Кім Чен Ин проконтролював випробування модернізованої РСЗВ, здатної завдавати вибіркових ударів. Чотири ракети успішно вразили ціль у морі на відстані 358,5 км.