Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭК

12:29 • 1870 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 6586 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
08:45 • 3310 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
08:35 • 3640 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 21530 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 35309 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 33969 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 38871 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30844 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28476 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 24579 просмотра
ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину8 февраля, 05:15 • 4844 просмотра
Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщинеVideo8 февраля, 05:32 • 5814 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 14418 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине08:56 • 7068 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 14469 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 38714 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 58981 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 52945 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 54087 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьковская область
Донецкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19909 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 34054 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35919 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44671 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47569 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭК

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Энергетики стабилизировали ситуацию в Киевской области, что позволило вернуться к применению графиков отключений. ДТЭК сообщает о возобновлении планового электроснабжения.

Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭК

Киевская область возвращается к графикам, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевщина - возвращаемся к графикам. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Есть возможность применять графики

- сообщили в компании.

ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину08.02.26, 07:15 • 4890 просмотров

Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки08.02.26, 15:37 • 240 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК