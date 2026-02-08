Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭК
Киев • УНН
Энергетики стабилизировали ситуацию в Киевской области, что позволило вернуться к применению графиков отключений. ДТЭК сообщает о возобновлении планового электроснабжения.
