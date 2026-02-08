Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕК
Київ • УНН
Енергетики стабілізували ситуацію в Київській області, що дозволило повернутися до застосування графіків відключень. ДТЕК повідомляє про відновлення планового електропостачання.
Київська область повертається до графіків, енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київщина - повертаємось до графіків. Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Маємо можливість застосовувати графіки
