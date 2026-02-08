$43.140.00
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 6464 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
08:45 • 3244 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
08:35 • 3568 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 21492 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35277 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 33943 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 38850 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30833 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 28470 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕК

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Енергетики стабілізували ситуацію в Київській області, що дозволило повернутися до застосування графіків відключень. ДТЕК повідомляє про відновлення планового електропостачання.

Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕК

Київська область повертається до графіків, енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київщина - повертаємось до графіків. Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області.  Маємо можливість застосовувати графіки 

- повідомили в компанії.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
