Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  106591 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  114622 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  114056 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  113911 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100533 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103677 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102403 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125047 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120164 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118485 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 07:13  •  195800 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  193670 просмотра

Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

Канадско-украинский фонд передал Украине 10 новых автомобилей скорой помощи Ford C, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, для укрепления служб экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 7 регионах Украины.

Война •   •  3106 просмотра
Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек

В Харькове в результате вражеского обстрела возросло количество пострадавших до четырех человек.

Общество •   •  5130 просмотра
В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек

Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах крылатыми ракетами с российских самолетов ТУ-95МС по северным и восточным регионам.

Война •   •  12788 просмотра
Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  15158 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

В результате вражеского обстрела загорелось фермерское здание в Малой Даниловке Харьковской области, о жертвах не сообщается.

Общество •   •  14735 просмотра
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс

В результате вражеского обстрела в Харькове возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Также два человека получили осколочные ранения, а один человек имеет острую реакцию на стресс. Кроме того, были повреждены жилые дома.

Война •   •  14092 просмотра
Вражеская атака в Харькове: 2 человека получили осколочные ранения, один человек имеет острую реакцию на стресс

Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса

По данным ГНС Украины, российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 запустили крылатые ракеты Х-101 в районе Энгельса.

Война •   •  14154 просмотра
Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины.

Война •   •  16004 просмотра
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы

Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города Харькова, количество жертв до сих пор уточняется.

Общество •   •  15532 просмотра
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали

Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Министр энергетики Украины обсудил с послом Турции сложную ситуацию в Украинской энергетической системе, вызванную российскими атаками, и сотрудничество с целью увеличения мощностей по производству электроэнергии, в том числе с помощью мобильных электростанций и распределенной генерации, чтобы пережить следующую зиму.

Война •   •  16192 просмотра
Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций