Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

Канадско-украинский фонд передал Украине 10 машин скорой помощи. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Канадско-украинский фонд (Canada-Ukraine Foundation) передала Украине 10 новых машин скорой медицинской помощи класса с Ford Transit 2023 года выпуска. Эти специализированные автомобили изготовлены для транспортировки тяжелобольных пациентов и оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.

В условиях постоянных обстрелов и бомбардировок со стороны вражеской армии и прицельных разрушений медицинской инфраструктуры мы делаем все для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь для наших пациентов. Эффективная и качественная работа служб экстренной медицинской помощи имеет решающее значение. Это о сохранении жизни и здоровья огромного количества людей. Благодарен всем партнерам, которые помогают нам поддерживать работу "экстренки", в частности обновлять автопарк, который, к сожалению, также часто становится мишенью для врага. Десять "быстрых" класса С, закупленные благодаря пожертвованиям граждан Канады, оборудованы всем необходимым для транспортировки тяжелобольных пациентов и усилят центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф семи областей Украины - поблагодарил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины использует полученные автомобили для развития национальной системы медицины катастроф. Эти машины уже распределены между центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Закарпатской, Львовской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Добавим

В период войны канадско-украинский фонд предоставил здравоохранению 24 автомобиля, 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинское оборудование для медицинских учреждений..

Напомним

В Украине за период полномасштабной войны уничтожено 261, повреждено 165, похищено 125 автомобилей скорой помощи.

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