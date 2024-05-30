Канада передала Україні 10 машин швидкої допомоги
Київ • УНН
Канадсько-Українська фундація передала Україні 10 нових автомобілів швидкої допомоги Ford C, оснащених необхідним медичним обладнанням, для зміцнення служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 7 регіонах України.
Канадсько-Українська фундація передала Україні 10 машин швидкої допомоги. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Канадсько-Українська фундація (Canada-Ukraine Foundation) передала Україні 10 нових машин швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit 2023 року випуску. Ці спеціалізовані автомобілі виготовлені для транспортування важкохворих пацієнтів і оснащені всім необхідним медичним обладнанням.
В умовах постійних обстрілів та бомбардувань з боку ворожої армії та прицільних руйнувань медичної інфраструктури ми робимо все для того, щоб забезпечити медичну допомогу для наших пацієнтів. Ефективна та якісна робота служб екстреної медичної допомоги є критично важливою. Це про збереження життя та здоров’я величезної кількості людей. Вдячний всім партнерам, які допомагають нам підтримувати роботу "екстренки", зокрема оновлювати автопарк, який, на жаль, також часто стає мішенню для ворога. Десять "швидких" класу С, закуплені завдяки пожертвам громадян Канади, обладнані всім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів та підсилять центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф семи областей України
Міністерство охорони здоров’я України використає отримані автомобілі для розвитку національної системи медицини катастроф. Ці машини вже розподілені між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Закарпатській, Львівській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Додамо
Протягом періоду війни Канадсько-Українська фундація надала охороні здоров'я 24 автомобілі, 100 апаратів штучної вентиляції легенів та медичне обладнання для закладів охорони здоров'я..
Нагадаємо
В Україні за період повномасштабної війни знищено 261, пошкоджено 165, викрадено 125 автомобілів швидкої допомоги.
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