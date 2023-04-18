Канада вже передала Україні 8 танків Leopard 2 - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Канада вже передала Україні вісім танків у межах військової допомоги, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у вівторок, пише УНН.
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"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади в рамках UNIFIER. Канада вже передала Україні 8 танків у рамках військової допомоги", - вказали у Генштабі.
У Генштабі вказали, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канаді.
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Міністр оборони Канади вказувала, що Канада поставила вісім бойових танків, обіцяних Україні.