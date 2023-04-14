Канада поставила вісім бойових танків, обіцяних Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Вісім танків Leopard 2, які Канада пообіцяла Україні, прибули до сусідньої Польщі, заявила в п'ятницю міністр оборони Аніта Ананд, передає УНН.
У лютому Оттава оголосила, що подвоїть кількість танків, обіцяних Києву.
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"Всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою для України, прибули до Польщі", - повідомила Ананд у Twitter.
"Ми продовжимо стояти з Україною та забезпечимо українців інструментами, які їм необхідні для боротьби та перемоги у цій війні", - додала вона.
Доповнення
Німеччина та Велика Британія минулого місяця поставили Україні 18 сучасних танків Leopard та 14 Challenger 2 відповідно.
Танки, які тривалий час входили до списку бажань української військової техніки, прибули якраз до очікуваного весняного наступу українських військ.
Іспанія також зобов'язалася відправити шість "Леопардів". Сполучені Штати зі свого боку пообіцяли 31 танк "Абрамс", але заявили, що не можуть поставити їх до осені.