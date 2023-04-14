Канада поставила восемь боевых танков, обещанных Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Восемь танков Leopard 2, которые Канада пообещала Украине, прибыли в соседнюю Польшу, заявила в пятницу министр обороны Анита Ананд, передает УНН.
В феврале Оттава объявила, что удвоит количество танков, обещанных Киеву.
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"Все восемь боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой для Украины, прибыли в Польшу", - сообщила Ананд в Twitter.
"Мы продолжим стоять с Украиной и обеспечим украинцев инструментами, которые им необходимы для борьбы и победы в этой войне", - добавила она.
Дополнение
Германия и Великобритания в прошлом месяце поставили Украине 18 современных танков Leopard и 14 Challenger 2 соответственно.
Танки, которые долгое время входили в список желаний украинской военной техники, прибыли как раз к ожидаемому весеннему наступлению украинских войск.
Испания также обязалась отправить шесть "Леопардов". Соединенные Штаты со своей стороны пообещали 31 танк "Абрамс", но заявили, что не могут поставить их до осени.