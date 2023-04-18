Канада уже передала Украине 8 танков Leopard 2 - Генштаб

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"Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады в рамках UNIFIER. Канада уже передала Украине 8 танков в рамках военной помощи", - указали в Генштабе.

В Генштабе указали, что ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде.

Ранее

Министр обороны Канады указывала, что Канада поставила восемь боевых танков, обещанных Украине.