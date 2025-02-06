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Израиль приказал армии подготовиться к "добровольному отъезду" жителей Газы после заявления Трампа

Израиль приказал армии подготовиться к "добровольному отъезду" жителей Газы после заявления Трампа

Киев  •  УНН

 • 4646 просмотра

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Министр обороны Израиля приказал подготовить план, который позволит жителям «добровольно покинуть» жителям Газы после поддержки идеи Трампа о превращении сектора в «Ривьеру». План вызвал международное осуждение и критику со стороны ХАМАС.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии в четверг подготовить план, который позволит жителям "добровольно покинуть" сектор Газы после того, как президент США Дональд Трамп вызвал широкое осуждение за объявление о планах взять сектор под контроль, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Кац приветствовал заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты будут стремиться взять под контроль Газу, переселить более 2 миллионов палестинцев, которые там проживают, и превратить территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

"Я приветствую смелый план президента Трампа, жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезжать и эмигрировать, как это принято во всем мире", - написал министр в X.

Кац сказал, что его план будет включать варианты выезда через сухопутные переходы, а также особые условия для выезда морем и воздухом.

Официальный представитель ХАМАС Басем Наим обвинил Каца в попытке прикрыть "государство, которое не смогло достичь ни одной из своих целей в войне с Газой", и сказал, что палестинцы слишком привязаны к своей земле, чтобы ее покинуть.

Издание отмечает, что перемещение палестинцев является одной из самых чувствительных и взрывоопасных проблем на Ближнем Востоке.

Кац сказал, что страны, которые выступают против военных операций Израиля в Газе, должны принять палестинцев.

"Такие страны, как Испания, Ирландия, Норвегия и другие, которые выдвинули обвинения и ложные заявления против Израиля в связи с его действиями в Газе, юридически обязаны разрешить любому жителю Газы въехать на свою территорию", - сказал он.

"Их лицемерие будет разоблачено, если они откажутся это сделать. Есть такие страны, как Канада, которая имеет структурированную иммиграционную программу, которая ранее выражала готовность принять жителей Газы", - добавил он.

Его замечания вызвали быструю критику министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

"Земля жителей Газы - это Газа, и Газа должна стать частью будущего палестинского государства", - сказал Альбарес в интервью испанской радиостанции RNE.

Кац обвинил ХАМАС в том, что он удерживает палестинцев в заложниках в Газе, препятствует их отъезду и требует у них деньги через систему гуманитарной помощи. Он не вдавался в подробности.

Неожиданное заявление Трампа, вызвавшее гнев на Ближнем Востоке, прозвучало в то время, когда Израиль и ХАМАС должны были начать переговоры по второму раунду хрупкого плана прекращения огня, чтобы положить конец почти 16 месяцам боевых действий в Газе.

План Трампа по "Ривьере Ближнего Востока" в Газе вызвал международное осуждение05.02.25, 14:48 • 27225 просмотров

В сообщении на X министерство иностранных дел Ирана заявило, что план Трампа является частью попытки Израиля "полностью уничтожить палестинский народ".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что предложение Трампа "замечательное", и призвал рассмотреть его, хотя он и не уточнил, что именно, по его мнению, предлагает Трамп.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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