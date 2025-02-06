Ізраїль наказав армії підготуватися до "добровільного від'їзду" жителів Гази після заяви Трампа

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав армії у четвер підготувати план, який дозволить жителям "добровільно залишити" сектор Гази після того, як президент США Дональд Трамп викликав широке засудження за оголошення про плани взяти сектор під контроль, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Кац привітав заяву Трампа про те, що Сполучені Штати прагнутимуть взяти під контроль Газу, переселити понад 2 мільйони палестинців, які там проживають, і перетворити територію на "Рив'єру Близького Сходу".

"Я вітаю сміливий план президента Трампа, жителям Гази має бути надано свободу виїжджати та емігрувати, як це прийнято у всьому світі", - написав міністр у X.

Кац сказав, що його план включатиме варіанти виїзду через сухопутні переходи, а також особливі умови для виїзду морем та повітрям.

Офіційний представник ХАМАС Басем Наїм звинуватив Каца в спробі прикрити "державу, яка не змогла досягти жодної зі своїх цілей у війні з Газою", і сказав, що палестинці надто прив'язані до своєї землі, щоб її покинути.

Видання зауважує, що переміщення палестинців є однією з найчутливіших та вибухонебезпечних проблем на Близькому Сході.

Кац сказав, що країни, які виступають проти військових операцій Ізраїлю в Газі, повинні прийняти палестинців.

"Такі країни, як Іспанія, Ірландія, Норвегія та інші, які висунули звинувачення та помилкові заяви проти Ізраїлю у зв'язку з його діями в Газі, юридично зобов'язані дозволити будь-якому жителю Гази в'їхати на свою територію", - сказав він.

"Їх лицемірство буде викрито, якщо вони відмовляться це зробити. Є такі країни, як Канада, яка має структуровану імміграційну програму, яка раніше виражала готовність прийняти жителів Гази", - додав він.

Його зауваження викликали швидку критику міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

"Земля жителів Гази - це Газа, і Газа має стати частиною майбутньої палестинської держави", - сказав Альбарес в інтерв'ю іспанській радіостанції RNE.

Кац звинуватив ХАМАС у тому, що він утримує палестинців у заручниках у Газі, перешкоджає їхньому від'їзду та вимагає у них гроші через систему гуманітарної допомоги. Він не вдавався у подробиці.

Несподівана заява Трампа, що викликала гнів на Близькому Сході, пролунала в той час, коли Ізраїль і ХАМАС мали розпочати переговори щодо другого раунду крихкого плану припинення вогню, щоб покласти край майже 16 місяцям бойових дій у Газі.

План Трампа щодо "Рив’єри Близького Сходу" в Газі викликав міжнародне засудження

У повідомленні на X міністерство закордонних справ Ірану заявило, що план Трампа є частиною спроби Ізраїлю "цілком знищити палестинський народ".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у середу, що пропозиція Трампа "чудова", і закликав розглянути її, хоча він і не уточнив, що саме, на його думку, пропонує Трамп.