Российская армия за 2024 год оккупировала около 752 квадратных километра украинской территории. Об этом пишет в своем отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

детали

Военные аналитики пишут, несмотря на то, что в начале мая 2024 года российские войска достигли значительных успехов на севере Харьковской области, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил российские наступления в Украине с начала 2024 года.

По его словам, в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года российская армия оккупировала 880 квадратных километров. Однако в ISW обнаружили доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили лишь примерно 752 квадратных километров в 2024 году.

Ключевые выводы ISW за 31 мая:

Официальные лица США и Германии подтвердили, что Штаты и ФРГ изменили свою политику, позволив Украине использовать их оружие для нанесения ударов по российской территории с определенными ограничениями, но не предоставили точных деталей относительно этих ограничений.

Украинские войска совершили серию беспилотных и ракетных ударов по российской радиолокационной системе дальнего радиуса действия в оккупированном Крыму и нефтебазе в Краснодарском крае 31 мая.

Украина подписала долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией 31 мая.

Постоянные усилия России по объединению стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вокруг предполагаемой конфронтации с Западом, вероятно, связаны с опасениями России по поводу продолжительности существования ОДКБ как вектора российского влияния.

Хотя российские войска добились значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил российские успехи в Украине с начала 2024 года.

Украина и Россия провели обмен военнопленными в формате "один на один" 31 мая, что стало первым обменом военнопленными с 8 февраля.

Китайская Народная Республика (УНР) объявила 31 мая, что не присоединится к мирному саммиту по Украине в июне 2024 года.

Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Авдеевки и Донецка.

Председатель комитета по информационной политике Государственной Думы России Александр Хинштейн объявил 30 мая, что он и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев внесли на рассмотрение Думы законопроект, отменяющий плату за проезд для российских военных, Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Армия рф 29 раз за сутки обстреляла Черниговскую и Сумскую области, 2 погибших и 6 раненых