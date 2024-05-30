Армия рф 29 раз за сутки обстреляла Черниговщину и Сумщину, 2 погибших и 6 раненых

Российские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую область, в том числе нанесли два ракетных удара - по Конотопу и Краснополью, в последнем известно о 2 погибших и 5 раненых, еще один ранен - в Середино-буде, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север" в Facebook, пишет УНН.

детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 29 обстрелов (113 взрывов) из разных видов вооружения", - сообщили в ОК" Север " и перечислили:

Черниговская область

· Семеновская община:

o Александровка – 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

o Угли – 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

· Сновская община:

o Плехов – 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

· Городнянская община:

o Мощенка – 3 взрыва, вероятно сброс ВОГ с БПЛа.

o Сеньковка – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Сумская область

· Сумский район:

o Турья – 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

o Высокое – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

O Александрия – 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

o Краснополье – 1 взрыв, вероятно ракетный удар. В результате обстрела погибли 2 гражданских лица и 5 получили ранения, повреждены административные здания, объекты гражданской инфраструктуры и коммунальный жилой дом.

· Ахтырский район:

o Дмитровка – 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон.

o Большая Писаревка – 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.

o Поповка – 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм.

· Конотопский район:

O Конотоп – 1 взрыв, вероятно ракетный удар.

o Семейкино – 2 обстрела: 12 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

o Малушино – 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

· Шосткинский район:

o Фотовыж – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

o Середина-Буда – 3 взрывы, вероятно миномет 82 мм. В результате обстрела получило ранение 1 гражданское лицо.

o Волковка – 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

o Дружба – 11 взрывов, вероятно РСЗО.

o Стариково – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

o Ходино – 3 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

o Бачевск – 2 обстрела: 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов из миномета. Обстрелам подверглись Краснопольская (4 взрыва), Османская (2 взрыва) общины.

Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены