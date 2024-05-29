Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены

Сегодня, 29 мая, россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине Сумской области, в результате чего, по предварительным данным погибли два человека, еще трое - получили ранения. Повреждены дом культуры и административные здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 29 мая с территории рф был осуществлен ракетный удар по Краснопольской общине. Вследствие вражеской атаки, предварительно, погибли два человека, трое - получили ранения - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате вражеского удара повреждены дом культуры и административные здания.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки еще уточняются, добавили в ОВА.

Ранее УНН сообщал, что российские войска утром 29 мая ударили по поселку Краснополье в Сумской области, повреждена гражданская инфраструктура.