Удар рф по Краснопільський громаді на Сумщині: попередньо, загинуло дві людини, троє - поранені
Київ • УНН
Двоє людей загинули, троє отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краснопільській громаді в Сумській області. Пошкоджено будівлі.
Сьогодні, 29 травня, росіяни завдали ракетного удару по Краснопільський громаді Сумьскої області, унаслідок чого, за попередніми даними загинуло дві людини, ще троє - отримали поранення. Пошкоджені будинок культури та адміністративні будівлі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Сьогодні, 29 травня з території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення
Також повідомляється, що внаслідок ворожого удару пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються, додали в ОВА.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська зранку 29 травня вдарили по селищу Краснопілля у Сумській області, пошкоджено цивільну інфраструктуру.