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Удар рф по Краснопільський громаді на Сумщині: попередньо, загинуло дві людини, троє - поранені

Удар рф по Краснопільський громаді на Сумщині: попередньо, загинуло дві людини, троє - поранені

Київ • УНН

 • 30343 перегляди

Двоє людей загинули, троє отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краснопільській громаді в Сумській області. Пошкоджено будівлі.

Сьогодні, 29 травня, росіяни завдали ракетного удару по Краснопільський громаді Сумьскої області, унаслідок чого, за попередніми даними загинуло дві людини, ще троє - отримали поранення. Пошкоджені будинок культури та адміністративні будівлі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА. 

Сьогодні, 29 травня з території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок ворожого удару пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. 

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються, додали в ОВА. 

Раніше УНН повідомляв, що російські війська зранку 29 травня вдарили по селищу Краснопілля у Сумській області, пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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