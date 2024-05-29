Армія рф вранці вдарила по Краснопіллю на Сумщині: повідомляється про жертви
Київ • УНН
Російські війська атакували Краснопілля в Сумській області, вбивши двох мирних жителів і поранивши інших, а також пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські військ зранку 29 травня вдарили по селищу Краснопілля у Сумській області, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені і загиблі люди, повідомила "Суспільному" в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта, пише УНН.
Деталі
За словами посадовиці, "удар був по центру Краснопілля". Попередньо відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди.
Вранці над Сумщиною знищили ворожу ракету 29.05.24, 09:12 • 25035 переглядiв