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Армія рф вранці вдарила по Краснопіллю на Сумщині: повідомляється про жертви

Київ • УНН

 • 17750 перегляди

Російські війська атакували Краснопілля в Сумській області, вбивши двох мирних жителів і поранивши інших, а також пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Російські військ зранку 29 травня вдарили по селищу Краснопілля у Сумській області, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені і загиблі люди, повідомила "Суспільному" в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта, пише УНН.

Деталі

За словами посадовиці, "удар був по центру Краснопілля". Попередньо відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди.

Вранці над Сумщиною знищили ворожу ракету 29.05.24, 09:12 • 25035 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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