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Вранці над Сумщиною знищили ворожу ракету

Вранці над Сумщиною знищили ворожу ракету

Київ • УНН

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Ворожу ракету було збито силами протиповітряної оборони над Сумською областю вранці 29 травня, повідомлень про жертви не надходило.

Вранці 29 травня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету у небі над Сумською областю. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА. 

Сьогодні вранці, 29 травня у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету

- йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що наразі уточнюються наслідки атаки росіян. Попередньо, без постраждалих.

На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення29.05.24, 08:59 • 22315 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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