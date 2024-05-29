Вранці над Сумщиною знищили ворожу ракету
Київ • УНН
Ворожу ракету було збито силами протиповітряної оборони над Сумською областю вранці 29 травня, повідомлень про жертви не надходило.
Вранці 29 травня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету у небі над Сумською областю. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Сьогодні вранці, 29 травня у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету
Зазначається, що наразі уточнюються наслідки атаки росіян. Попередньо, без постраждалих.
На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення29.05.24, 08:59 • 22315 переглядiв