Утром над Сумской областью уничтожили вражескую ракету

Утром 29 мая силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в небе над Сумской областью. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня утром, 29 мая в небе над Сумщиной Силами противовоздушной обороны области было уничтожено вражескую ракету - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что сейчас уточняются последствия атаки россиян. Предварительно, без пострадавших.

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