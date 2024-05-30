Армія рф 29 разів за добу обстріляла Чернігівщину та Сумщину, 2 загиблих та 6 поранених
Київ • УНН
Російські війська 29 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області, в тому числі завдали два ракетні удари, в результаті чого 2 мирних жителя загинули, 6 отримали поранення, а будівлям та інфраструктурі було завдано шкоди.
Російські війська минулої доби 29 разів обстріляли Чернігівську та Сумську область, у тому числі завдали два ракетні удари - по Конотопу та Краснопіллю, в останньому відомо про 2 загиблих та 5 поранених, ще один поранений - у Середина-Буді, повідомили у четвер в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 29 обстрілів (113 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомили в ОК "Північ" і перечислили:
Чернігівська область
· Семенівська громада:
o Олександрівка – 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
o Угли – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
· Сновська громада:
o Пльохів – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
· Городнянська громада:
o Мощенка – 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
o Сеньківка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Сумська область
· Сумський район:
o Тур’я – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
o Високе – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
o Олександрія – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
o Краснопілля – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу загинуло 2 цивільні особи та 5 отримали поранення, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури та комунальний житловий будинок.
· Охтирський район:
o Дмитрівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
o Велика Писарівка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
o Попівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
· Конотопський район:
o Конотоп – 1 вибух, ймовірно ракетний удар.
o Сімейкине – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
o Малушине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
· Шосткинський район:
o Фотовиж – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
o Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа.
o Вовківка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
o Дружба – 11 вибухів, ймовірно РСЗВ.
o Старикове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
o Ходине – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
o Бачівськ – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів з міномету. Обстрілів зазнали Краснопільська (4 вибухи), Есманська (2 вибухи) громади.
Удар рф по Краснопільський громаді на Сумщині: попередньо, загинуло дві людини, троє - поранені 29.05.24, 10:45 • 30343 перегляди