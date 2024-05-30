Армія рф 29 разів за добу обстріляла Чернігівщину та Сумщину, 2 загиблих та 6 поранених

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 10901 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 36296 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 61562 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 107611 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 132353 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136911 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235666 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170720 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190105 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172975 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.7 м/с
54 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 22727 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 18077 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 22369 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 31344 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 38316 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235679 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357312 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373403 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289167 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57768 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74633 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86228 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169540 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172121 перегляди
Актуальне
Армія рф 29 разів за добу обстріляла Чернігівщину та Сумщину, 2 загиблих та 6 поранених

Армія рф 29 разів за добу обстріляла Чернігівщину та Сумщину, 2 загиблих та 6 поранених

Київ • УНН

 • 23183 перегляди

Російські війська 29 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області, в тому числі завдали два ракетні удари, в результаті чого 2 мирних жителя загинули, 6 отримали поранення, а будівлям та інфраструктурі було завдано шкоди.

Російські війська минулої доби 29 разів обстріляли Чернігівську та Сумську область, у тому числі завдали два ракетні удари - по Конотопу та Краснопіллю, в останньому відомо про 2 загиблих та 5 поранених, ще один поранений - у Середина-Буді, повідомили у четвер в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 29 обстрілів (113 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомили в ОК "Північ" і перечислили:

Чернігівська область

·       Семенівська громада: 

o   Олександрівка – 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

o   Угли – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

·       Сновська громада:

o   Пльохів – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

·       Городнянська громада:

o   Мощенка – 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

o   Сеньківка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Сумська область

·       Сумський район:

o   Тур’я – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

o   Високе – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

o   Олександрія – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

o   Краснопілля – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу загинуло 2 цивільні особи та 5 отримали поранення, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури та комунальний житловий будинок.

·       Охтирський район:

o   Дмитрівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

o   Велика Писарівка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

o   Попівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

·       Конотопський район:

o   Конотоп – 1 вибух, ймовірно ракетний удар.

o   Сімейкине – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

o   Малушине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

·       Шосткинський район:

o   Фотовиж – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

o   Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа.

o   Вовківка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

o   Дружба – 11 вибухів, ймовірно РСЗВ.

o   Старикове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

o   Ходине – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

o   Бачівськ – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів з міномету. Обстрілів зазнали Краснопільська (4 вибухи), Есманська (2 вибухи) громади.

Удар рф по Краснопільський громаді на Сумщині: попередньо, загинуло дві людини, троє - поранені 29.05.24, 10:45 • 30343 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivЧернігів
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21