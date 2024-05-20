Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития, премьер-министр Индии Моди подтвердил участие своей страны в Глобальном саммите мира. Пишет УНН со ссылкой на Times of India.

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития, заявил премьер-министр Нарендра Моди.

В интервью PTI глава индийского правительства прокомментировал приглашение принять участие во встрече G-7 и мирном саммите в Украине в следующем месяце.

(Индия) откликнется голосом Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира. - отметил лидер правительства Индии.

Направленные Индии приглашения являются подтверждением ее значения и вклада в международные дела, сказал премьер-министр.

Это отражает прочное глобальное взаимодействие, которое мы имеем в соответствии с нашей философией Васудгайвы Кутумбакам (мир - одна семья) - подчеркнул Моди.

Напомним,

Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных Россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.

Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla