Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101881 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173753 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167432 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189601 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120896 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

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15 мая 2024, 10:00  •  353300 просмотра

Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Индия будет участвовать во всех важных глобальных саммитах с целью продвижения повестки дня глобального мира, безопасности и развития, выражая обеспокоенность Глобального Юга и продвигая видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.

политика •   •  3545 просмотра
Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

россияне накапливают и перебрасывают силы в направлении Сум, пытаясь оттянуть силы украинской армии из других районов.

Война •   •  3949 просмотра
Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ

Около 30 новых позиций, таких как специи и лаваши, были добавлены в каталог продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, в то время как некоторые редко заказываемые продукты были изъяты.

Общество •   •  4513 просмотра
Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, в результате чего вице-президент Мохаммад Мохбер принял власть в качестве исполняющего обязанности главы Ирана до новых выборов в течение 50 дней.

публикации •   •  34747 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

22-е заседание возглавляемой США коалиции в поддержку обороны Украины от российского вторжения открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  8183 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.

Война •   •  6797 просмотра
Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

С начала 2024 года 4 000 украинских семей получили кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен на приобретение жилья по программе «еОселя», таким образом, общее количество семей, получивших кредиты на сумму более 16 миллиардов гривен с момента запуска программы, достигло 10 277.

Общество •   •  5948 просмотра
єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, изменив этнический состав города.

Общество •   •  6935 просмотра
Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.

Новости Мира •   •  8609 просмотра
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.

политика •   •  10322 просмотра
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол