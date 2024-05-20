Індія приєднається до Глобального саміту миру, прем'єр Моді підтвердив участь у самітах глобального порядку
Київ • УНН
Індія братиме участь у всіх важливих глобальних самітах з метою просування порядку денного глобального миру, безпеки та розвитку, висловлюючи занепокоєння Глобального Півдня та просуваючи бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.
Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, прем'єр-міністр Індії Моді підтвердив участь своєї країни у Глобальному саміті миру. Пише УНН із посиланням на Times of India.
Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді.
В інтерв'ю PTI глава індійського уряду прокоментував запрошення взяти участь у зустрічі G-7 та мирному саміті в Україні наступного місяця.
(Індія) відгукнеться голосом Глобального Півдня на цих самітах, щоб сформувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу.
Надіслані Індії запрошення є підтвердженням її значення та внеску в міжнародні справи, сказав прем’єр-міністр.
Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудгайви Кутумбакам (світ — одна сім’я)
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