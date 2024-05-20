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Індія приєднається до Глобального саміту миру, прем'єр Моді підтвердив участь у самітах глобального порядку

Індія приєднається до Глобального саміту миру, прем'єр Моді підтвердив участь у самітах глобального порядку

Київ • УНН

 • 19661 перегляди

Індія братиме участь у всіх важливих глобальних самітах з метою просування порядку денного глобального миру, безпеки та розвитку, висловлюючи занепокоєння Глобального Півдня та просуваючи бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.

Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, прем'єр-міністр Індії Моді підтвердив участь своєї країни у Глобальному саміті миру. Пише УНН із посиланням на Times of India.

Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді.

В інтерв'ю PTI глава індійського уряду прокоментував запрошення взяти участь у зустрічі G-7 та мирному саміті в Україні наступного місяця.

(Індія) відгукнеться голосом Глобального Півдня на цих самітах, щоб сформувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу.

- зазначив лідер уряду Індії.

Надіслані Індії запрошення є підтвердженням її значення та внеску в міжнародні справи, сказав прем’єр-міністр.

Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудгайви Кутумбакам (світ — одна сім’я)

- підкреслив Моді.

Нагадаємо

Офіс Омбудсмана закликає країни Латинської Америки, зокрема Аргентину, Чилі та Уругвай, приєднатися до коаліції за повернення українських дітей, депортованих росією, та підтримати Українську формулу миру під час зустрічей на високому рівні.

Маск їде в Індію, щоб зустрітися з Моді на тлі великих виборів і обговорити інвестиційні плани Tesla16.04.24, 18:35 • 17174 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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