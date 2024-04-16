Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla

На фоне национальных выборов Илон Маск собирается посетить Индию для встречи с премьер-министром Моди, чтобы обсудить планы по инвестициям и запуску производства в стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg и ВВС.

Детали

Глава Tesla Илон Маск планирует посетить Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

"С нетерпением жду встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в Индии!" – написал он в Х.

Точная дата встречи не сообщается, но источник сообщил ВВС, что встреча может пройти в конце апреля в официальной резиденции Моди в Нью-Дели.

Визит Маска совпадает с началом длительных шестинедельных выборов в Индии, которые начнутся 19 апреля. По многочисленным прогнозам, индуистско-националистическая Бхаратия Джаната Партия Моди получит третий срок у власти.

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Обозреватель Bloomberg пишет, что визит Маска даст Моди возможность попадания в новостном цикле в течение нескольких дней. А вероятное открытие нового рынка для американского гиганта в то время, когда ему необходимо диверсифицировать свою деятельность, укрепить деловую репутацию Моди.

Контекст

Предполагается, что ключевой частью переговоров станет обсуждение планов Tesla по запуску производства в Индии. Ожидается, что в ближайшем будущем Маск раскроет значительные инвестиционные планы в Индии.

Только в прошлом месяце Индия снизила налог на импорт электромобилей для международных автопроизводителей, которые обязуются инвестировать от 500 млн долларов и наладить местное производство в течение трех лет. А ранее, в 2021 году, Маск заявил, что высокие импортные пошлины в Индии мешают Tesla представлять свои автомобили в самой быстрорастущей крупной экономике мира.

Объявление об инвестициях Tesla во время выборов укрепит репутацию Моди как лидера, поддерживающего бизнес, который поощряет иностранные компании к созданию производственных мощностей в Индии и созданию рабочих мест.

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