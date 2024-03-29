Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что ближайшая цель Украины и Индии – вернуть торговлю на прежний уровень. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Индией имеют стратегическую перспективу, передает УНН.

"Открытый и широкий разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня днем. Наши дискуссии были сосредоточены на продолжающем конфликте и его более широких последствиях. Обменялись мнениями о различных инициативах в этом контексте. Говорили также о глобальных и региональных вопросах, представляющие интерес для нас обоих. Подтвердили нашу приверженность укреплению общих отношений, включаю двустороннее сотрудничество", - написал Джайшанкар в Х.

Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Он отметил, что был рад быть сопредседателем обзорного заседания межправительственной комиссии с министром иностранных дел Украины.

"Отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах. Наша ближайшая цель – вернуть торговлю на прежний уровень. Представленные сегодня перспективы сотрудничества в области торговли, здравоохранения, науки и технологий и сельского хозяйства были полезными", - сообщил Джайшанкар.

Как пишет Asian News International, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Индией имеют стратегическую перспективу.

"Индия и Украина были традиционными друзьями, но я думаю, что мы можем и должны сделать гораздо больше, не только в интересах наших стран, но и в интересах глобального развития и архитектуры безопасности. Мы будем с нетерпением ждать восстановления того, что существовало до начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. Мы будем с нетерпением ждать обсуждения новых направлений и проектов нашего сотрудничества, потому что я верю, что эти отношения имеют стратегическую перспективу", - сказал Кулеба.

В ходе встречи Джайшанкар и Кулеба обсудили продолжающий конфликт и его более широкие последствия. Они также обсудили глобальные и региональные проблемы, представляющее интересы для обеих стран.