Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую Формулу мира и восстановление уровня сотрудничества с Индией, который был до развязанной рф войны, во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели. Об этом министр сообщил в пятницу в соцсети X, пишет УНН.

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"В Нью-Дели я имел искренние и всесторонние переговоры с (министром иностранных дел Индии) Субраманьямом Джайшанкаром об украинско-индийских двусторонних отношениях, ситуации в наших регионах и глобальной безопасности", - указал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, "особое внимание мы уделили Формуле мира и дальнейшим шагам на пути ее реализации".

Мы также выступили сопредседателями на обзорном заседании украинско-индийской межправительственной комиссии и договорились восстановить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до развязанной Россией полномасштабной войны, а также определить новые перспективные проекты для вывода наших отношений на следующий уровень - отметил Кулеба.

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира