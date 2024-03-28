Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Министр иностранных дел Украины Кулеба начал двухдневный визит в Нью-Дели, чтобы оживить отношения с Индией и уделить особое внимание украинской Формуле мира. Об этом министр сообщил в четверг в X, пишет УНН.

Я начал свой визит в Нью-Дели по приглашению (министра иностранных дел Индии) Субраманьяма Джайшанкара. Украинско-индийское сотрудничество является важным, и мы будем оживлять связи. Исходя из диалога Владимира Зеленского и Нарендры Моди, мы уделим особое внимание Формуле мира - отметил Кулеба.

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По данным МИД Украины, 28-29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с визитом по приглашению своего индийского коллеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара.

Министр иностранных дел Украины посетит Индию впервые с 2017 года. Целью визита является воплощение договоренностей лидеров двух государств, Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Нарендры Моди, подготовка к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, развитие украинско-индийских двусторонних отношений, торговли и международного сотрудничества, отмечали в МИД.

В Нью-Дели Кулеба, согласно программе, проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с главой МИД Индии. Руководители внешнеполитических ведомств проведут заседание украинско-индийской Межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству. Глава МИД Украины также проведет ряд встреч с неправительственными организациями, аналитическими центрами и журналистами Индии, указали в МИД.