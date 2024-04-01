В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению, а двое исполнителей получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они планировали убить предпринимателя, взорвав его автомобиль.
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил рф о террористической угрозе - Reuters
Накануне стрельбы в "Крокус Сити" Иран предупредил россию о возможной крупной террористической атаке внутри рф, опираясь на информацию, полученную во время допросов арестованных членов ИГИЛ-К.
Во Львовской области в смертельное ДТП попал электрокар: погиб пассажир
Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.
Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк
Российские корабли значительно ограничены в юго-восточной части Черного моря, но ракетная угроза с моря сохраняется из-за высокой готовности ракетоносцев противника.
Харьков и область до сих пор испытывают дефицит электричества, идет работа над сокращением времени отключений - глава ОВА
Энергогенерирующие предприятия Харьковской области получили значительные повреждения, что привело к дефициту электроэнергии, и сейчас продолжаются работы по ремонту или замене поврежденного оборудования, обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры и разработке альтернативных решений по отоплению на следующую зиму, если это будет необходимо.
В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США
На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения "JCET 2024" с участием военных из Румынии и США.
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
На прошлой неделе 300 грузовиков с продуктами питания начали доставку в воинские части по всей Украине по первым контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла", что гарантирует, что Вооруженные силы не будут голодать, несмотря на попытки некоторых компаний сорвать этот процесс.
СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который был сотрудником "Укрзализныци" и планировал ракетную атаку на железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области с целью подрыва логистики Вооруженных Сил Украины.