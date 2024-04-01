В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

В Индии альянс индийских оппозиционных партий начал свою избирательную кампанию с массового воскресного митинга, на котором критиковалось правительство премьер-министра страны Нарендры Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии перед национальными выборами в следующем месяце, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Митинг "Спасайте демократию" в Нью-Дели стал первой крупной демонстрацией силы оппозиционного блока INDIA. Моди в воскресенье также начал официальную кампанию перед выборами, которые продлятся шесть недель, начиная с 19 апреля.

Лидеры оппозиции обратились к толпе, которая размахивала флагами, и раскритиковали правительство Моди за арест нескольких их коллег, в том числе высокопоставленного избранного чиновника Нью-Дели Арвинда Кеджривала 21 марта. Лидеры назвали аресты недемократическими и обвинили партию Моди "Бхаратия джаната парти" (BJP) в использовании федеральных ведомств для подрыва деятельности оппозиции, указывает издание.

В январе арестовали Хеманта Сорена - до этого главного министра восточного штата Джаркханд.

"Эта битва призвана защитить нацию, демократию, конституцию, будущее нации, молодежь, фермеров и женщин. Эта битва ведется за справедливость и правду", - заявил журналистам на митинге Дипендер Сингх Худа, депутат от оппозиционной партии Congress.

"Нарендра Моди хочет задушить демократию и лишить людей возможности выбирать правительство по своему выбору", - написал в X лидер оппозиции Рахул Ганди из партии Congress, который принял участие в воскресном митинге.

Моди начал свою кампанию за третий срок из города Мирут, примерно в 100 километрах к северу от Нью-Дели. Моди сказал, что оппозиция обеспокоена из-за строгих мер администрации по борьбе с коррупцией. "Хотя мантрой Моди является искоренение коррупции, их (оппозиционных партий) кредо - защищать коррумпированных", - сказал он.

Дополнение

Арест Кеджривала рассматривается как неудача для оппозиционного блока, который является главным соперником BJP на выборах.

BJP отрицает преследование оппозиции и заявляет, что правоохранительные органы действуют независимо.