Имею iPad, который позволяет в режиме реального времени следить за событиями на передовой - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть планшет, который позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте и результаты ударов по врагу. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Великобритании, передает УНН.

У меня есть iPad, который позволяет в режиме реального времени следить за событиями на передовой – вплоть до результатов боевых действий против врага – сказал Зеленский.

По словам Президента, подобные устройства есть также у других руководителей государства и военного командования.

Он отметил, что такие планшеты есть у премьер-министра, министра обороны и представителей высшего военного командования.

На них отображается полная оперативная картина боевых действий, в частности все удары в воздушном пространстве, на море, а также украинские дальнобойные атаки по территории России.

Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.

По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.