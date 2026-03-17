Имею iPad, который позволяет в режиме реального времени следить за событиями на передовой - Зеленский
УНН
Президент в парламенте Британии рассказал о планшете для мониторинга фронта. Устройство отображает оперативную картину боев и дальнобойные атаки по россии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть планшет, который позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте и результаты ударов по врагу. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Великобритании, передает УНН.
У меня есть iPad, который позволяет в режиме реального времени следить за событиями на передовой – вплоть до результатов боевых действий против врага
По словам Президента, подобные устройства есть также у других руководителей государства и военного командования.
Он отметил, что такие планшеты есть у премьер-министра, министра обороны и представителей высшего военного командования.
На них отображается полная оперативная картина боевых действий, в частности все удары в воздушном пространстве, на море, а также украинские дальнобойные атаки по территории России.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.
По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.