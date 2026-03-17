Маю iPad, який дозволяє в режимі реального часу стежити за подіями на передовій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має планшет, який дозволяє у режимі реального часу відстежувати ситуацію на фронті та результати ударів по ворогу. Про це він повідомив під час виступу у парламенті Британії, передає УНН.

Я маю iPad, який дозволяє в режимі реального часу стежити за подіями на передовій – аж до результатів бойових дій проти ворога – сказав Зеленський.

За словами Президента, подібні пристрої мають також інші керівники держави та військове командування.

Він зазначив, що такі планшети є у прем’єр-міністра, міністра оборони та представників вищого військового командування.

На них відображається повна оперативна картина бойових дій, зокрема всі удари в повітряному просторі, на морі, а також українські далекобійні атаки по території росії.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.

За наданими даними, спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.