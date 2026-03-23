ГУР подтвердило обломки "Ланцета" во время атаки рф в центре Киева и раскрыло детали его "начинки"

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Разведка идентифицировала 62 иностранных компонента во вражеских БПЛА и обнародовала их 3D-модели. По ее данным, россия использует западные модули ИИ для модернизации оружия.

фото иллюстративное

Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что остатки российского дрона, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "ланцет", и обнародовало подробную информацию о вражеских барражирующих боеприпасах "ланцет" и "скальпель", пишет УНН.

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародовало интерактивные 3D-модели, составляющие и электронные компоненты российских барражирующих боеприпасов "ланцет" и "скальпель", а также данные о предприятиях, задействованных в их производстве.

"Ланцет" (известный как "изделие-51") - один из наиболее применяемых ударных БпЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников".

Остатки БпЛА, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "ланцет", что может свидетельствовать о модернизации противником этого средства поражения, основным назначением которого ранее было поражение транспортных средств, техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах

- сообщили в ГУР.

"Скальпель" - менее известное изделие разработки конструкторского бюро "Восток", которое из-за Х-образной конструкции крыльев называют "меньшим братом" "ланцета", указали в разведке.

Оба БпЛА, как сообщается, наводятся оператором в режиме реального времени, однако в "ланцете" противник пытается внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson. Подобные технологии ранее выявляли и в других БпЛА противника – V2U, отметили в ГУР.

"В целом в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "ланцета" и "скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение - прежде всего из США, а также из Швейцарии и КНР", - сообщили в ГУР.

В ГУР подчеркнули: "Несмотря на действие санкций, Россия сохраняет доступ к критически важным технологиям и продолжает совершенствовать собственное вооружение. Для нее остается доступной даже такая технологическая продукция, как модули для решений на основе искусственного интеллекта".

В разведке отметили, что "подобный модуль также был идентифицирован в беспилотнике "Герань-2" серии MS иранского производства, что является свидетельством совместной работы РФ и Ирана по их модернизации".

"Применяемые сегодня против Украины технологии представляют потенциальную угрозу и для других регионов мира", - подчеркнули в ГУР. И указали, что публикация таких данных призвана способствовать усилению санкционного давления и ограничению доступа агрессора к современным технологиям.

Юлия Шрамко

